Менеджер Чисоры хочет организовать бой с Усиком за титул WBO

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Дэвид Хэй
Дэвид Хэй / boxingscene.com

Менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй хочет, чтобы британец встретился с Александром Усиком. Хэй заявил, что будет добиваться, чтобы Чисора и Усик встретились в поединке за титул WBO.

Хэй заявил в комментарии Boxing Scene, что команда Усика общается с промоутером Эдди Хирном по организации боя с Чисорой.

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Команда Усика общается с Эдди Хирном и говорит ему, что заинтересованы в поединке с Чисорой. В WBO будет Конгресс в Токио, где я буду лоббировать идею этого боя. WBO хочет больших поединков, так что они заинтересованы во встрече Усик - Чисора,
 сказал Хэй.

Дэвид также убежден, что WBO сделает пояс вакантным, хотя пока титулом владеет Энди Руис, который 7 декабря проведет реванш с Энтони Джоуша.

Усик может стать третьим боксером в истории бокса, который становился чемпионом мира в первом тяжелом весе и хэвивейта. Это удавалось только Эвандер Холифилду и Дэвиду Хэю

Только я и Холифилд становились чемпионами и в тяжелом, и супертяжелом весе. Усик может стать третьим таким боксером. Так что я хотел бы предотвратить это,
– резюмировал Хэй.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Усик действительно хочет встретиться с Дереком Чисорой. Ранее Хирн также выразил желание
организовать бой украинца против Чисоры в феврале 2020 года.

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Последние поединки Чисоры и Усика

26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Дэвида Прайса. Дерек завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO и бросил вызов Усику.

В то же время Усик дебютировал в супертяжелом весе 14 октября. В Чикаго Александр одолел Чазза Уизерспуна, который отказался продолжать бой после седьмого раунда.

Александр является официальным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новости Спорта Александр Усик
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