Менеджер Усика подтвердил дату дебютного боя украинца в супертяжах, имя соперника – неизвестно

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Дата дебюта Александра Усика в супертяжах
Дата дебюта Александра Усика в супертяжах

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) дебютирует в супертяжах.

Официально об этом сообщил менеджер боксера Эгис Климас в своем Instagram.

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Как и предполагалось, дебютный бой Усика в супертяжелом дивизионе состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго. Однако имя оппонента пока не сообщается.

Ранее украинец должен был драться против камерунца Карлоса Такама. Однако, в СМИ появилась информация, что поединок под угрозой срыва. Ситуацию вроде изменило то, что Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

Как известно, Александр Усик уже начал в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом дивизионе.

Что известно о дебюте Усика в супертяжелом весе?
В начале мая Усик получил травму бицепса во время подготовки к бою. Следовательно, поединок 25 мая с Карлосом Такама не состоялся.

После этого один из промоутеров Усика Александр Красюк заявил, что в команде больше не рассматривают Такама как кандидата на дебютный для украинца бой в супертяжах. Ситуацию будто бы изменило то, что Александр был назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе по пояс WBO.

Но сопромоутер Усика Эдди Хирн из компании Matchroom Boxing заявил, что Александр первый бой в хэвивейта проведет против Такама, как и планировалось ранее.

Ясности относительно боя требовал и сам Такам. По словам Карлоса, он все еще надеется выйти в ринг с Усиком. Камерунец уверен, что сможет победить украинца.

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Белью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Усик – Таккам Александр Усик
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