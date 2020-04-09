Менеджером хоккейного клуба "Берн" стала одна из самых красивых хоккеисток мира

Новым генеральным менеджером "Берна" стала бывшая вратарь сборной Швейцарии Флоренс Шеллинг. Это впервые в истории мужского хоккея назначили на такую должность женщину.

Флоренс Шеллинг неоднократно называли одной из самых красивых хоккеисток. Теперь 31-летняя швейцарка попробует свои силы на новой для себя должности – генеральный менеджер клуба. Этим назначением Флоренс навсегда записала свое имя в историю мужского хоккея.

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Шеллинг начнет выполнять свои обязанности с 12 апреля.

Для нас было важно найти молодого, умного человека и не имело значения, будет ли этот человек мужчиной или женщиной. Важно то, что этот человек разбирается в хоккее. Шеллинг работала и с мужскими командами, она знает мужской хоккей. У нас есть ощущение, что она нам поможет,

– заявил генеральный директор "Берна" Марк Ярости.

Florence Schelling ab sofort als Sportchefin beim #SCBern. Lars Leuenberger bleibt Assistenztrainer und Alex Chatelain übernimmt den Aufbau des Bereich Analytics. Mehr dazu: https://t.co/9c4oixB8HJ pic.twitter.com/XGnAo7sSwd — SC Bern (@scbern_news) April 8, 2020

"Берн", который является 16-кратным чемпионом страны и одним из наиболее посещаемых хоккейных команд в Европе.

Достижения Флоренс Шеллинг

Она защищала цвета национальной женской хоккейной сборной Швейцарии.

Успела поучаствовать в 3-х олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Шеллинг – бронзовый призер Олмипиады-2014 в Сочи.

В 2012 году в США завоевала бронзовую награду чемпионата мира по хоккею.

Хоккеистка стала единственной женщиной, которая играла в швейцарском мужском чемпионате за команду "Бюлах".

Флоренс входила в группу лучших хоккеисток мира.

Шеллинг завершила карьеру в 2018 году.

Работала тренером женской сборной Швейцарии U18.

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