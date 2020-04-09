Менеджером хоккейного клуба "Берн" стала одна из самых красивых хоккеисток мира
Новым генеральным менеджером "Берна" стала бывшая вратарь сборной Швейцарии Флоренс Шеллинг. Это впервые в истории мужского хоккея назначили на такую должность женщину.
Флоренс Шеллинг неоднократно называли одной из самых красивых хоккеисток. Теперь 31-летняя швейцарка попробует свои силы на новой для себя должности – генеральный менеджер клуба. Этим назначением Флоренс навсегда записала свое имя в историю мужского хоккея.
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Шеллинг начнет выполнять свои обязанности с 12 апреля.
Для нас было важно найти молодого, умного человека и не имело значения, будет ли этот человек мужчиной или женщиной. Важно то, что этот человек разбирается в хоккее. Шеллинг работала и с мужскими командами, она знает мужской хоккей. У нас есть ощущение, что она нам поможет,
– заявил генеральный директор "Берна" Марк Ярости.
"Берн", который является 16-кратным чемпионом страны и одним из наиболее посещаемых хоккейных команд в Европе.
Достижения Флоренс Шеллинг
- Она защищала цвета национальной женской хоккейной сборной Швейцарии.
- Успела поучаствовать в 3-х олимпийских играх (2006, 2010, 2014).
- Шеллинг – бронзовый призер Олмипиады-2014 в Сочи.
- В 2012 году в США завоевала бронзовую награду чемпионата мира по хоккею.
- Хоккеистка стала единственной женщиной, которая играла в швейцарском мужском чемпионате за команду "Бюлах".
- Флоренс входила в группу лучших хоккеисток мира.
- Шеллинг завершила карьеру в 2018 году.
- Работала тренером женской сборной Швейцарии U18.
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