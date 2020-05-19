Меня хоронили: Фьюри рассказал, как его недооценивали перед боем с Кличко
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, как его все время недооценивали. Особенно это чувствовалось перед поединком с Владимиром Кличко.
Фьюри в интервью fightnews.info рассказал, как добился успеха, несмотря на то, что в него не верили.
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Мне говорили, что я никогда ничего не добьюсь и не буду предан боксу. Потом меня списали со счетов, потому что я не имел хорошего тела, как все остальные, потом они списали меня, потому что чемпионом мира в супертяжелом весе был Владимир Кличко.
Я должен был ехать на бой в Германию, и меня все хоронили. Затем они меня еще раз списали, потому что я весил 28 стоунов (почти 180 кг) и имел проблемы с психическим здоровьем, но это не остановило меня,
– сказал Фьюри.
Что известно о бое Фьюри – Кличко
- В 2015 году Фьюри победил Владимира Кличко решением судей и отобрал все чемпионские титулы украинца. Реванш между боксерами так и не состоялся.
- Кличко в последнем поединке на профессиональном ринге проиграл Энтони Джошуа.
- Зато Фьюри после скандала с допингом вернулся в бокс и стал чемпионом мира по версии WBC.
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