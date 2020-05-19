24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Меня хоронили: Фьюри рассказал, как его недооценивали перед боем с Кличко

- Читати новину українською
Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, как его все время недооценивали. Особенно это чувствовалось перед поединком с Владимиром Кличко.

Фьюри в интервью fightnews.info рассказал, как добился успеха, несмотря на то, что в него не верили.

Читайте также Кличко вернется и побьет Фьюри, – тренер украинца

Мне говорили, что я никогда ничего не добьюсь и не буду предан боксу. Потом меня списали со счетов, потому что я не имел хорошего тела, как все остальные, потом они списали меня, потому что чемпионом мира в супертяжелом весе был Владимир Кличко.

Я должен был ехать на бой в Германию, и меня все хоронили. Затем они меня еще раз списали, потому что я весил 28 стоунов (почти 180 кг) и имел проблемы с психическим здоровьем, но это не остановило меня,
– сказал Фьюри.

Что известно о бое Фьюри – Кличко

  • В 2015 году Фьюри победил Владимира Кличко решением судей и отобрал все чемпионские титулы украинца. Реванш между боксерами так и не состоялся.
  • Кличко в последнем поединке на профессиональном ринге проиграл Энтони Джошуа.
  • Зато Фьюри после скандала с допингом вернулся в бокс и стал чемпионом мира по версии WBC.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Тайсон Фьюри Владимир Кличко Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Трагическое поражение "Баварии": 8 лет назад "Челси" выиграл финал Лиги чемпионов – видео
сегодня , 12:57 Трагическое поражение "Баварии": 8 лет назад "Челси" выиграл финал Лиги чемпионов – видео
Михайло Гема
Как 4-летний сын Сергея Реброва наделал шума на стадионе во время матча: видео
сегодня , 10:52 Как 4-летний сын Сергея Реброва наделал шума на стадионе во время матча: видео
Юрій Семенюк
Начали выпадать зубы: легендарного украинского тренера в Китае принудительно закрыли на карантин
18 мая , 21:44 Начали выпадать зубы: легендарного украинского тренера в Китае принудительно закрыли на карантин
Юрій Семенюк