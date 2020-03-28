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Меня впечатляет Василий Ломаченко, – Майк Тайсон

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Майк Тайсон / ABC 14 News

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон выразил свое восхищение обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко. И назвал соперника для украинца, с которым бы он хотел увидеть бой.

Во время интервью у Майка Тайсона спросили о любимом боксере в настоящее время.

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"Кто мой любимый боксер прямо сейчас? Меня поражает Василий Ломаченко. Этот парень из Украины. Слышали о таком? Он мне нравится", – рассказал Майк Тайсон.

И тут же добавил: "А еще мне нравится Джервонта Дэвис. Эти двое должны обязательно подраться друг с другом. Это был бы лучший из боев, который только можно представить".

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  • Джервонта Дэвис неоднократно пытался провести бой против Василия Ломаченко. Но стороны никак не могли прийти к согласию. Закончилось все тем, что Ломаченко объявили франчайзинговым чемпионом по версии WBA, а за пояс линейного чемпиона Джервонта Дэвис дрался с Юриоркисом Гамбоа. Американец отправил соперника в нокаут в последнем раунде и победил.
  • Следующим соперником Ломаченко является чемпион по версии IBF Теофимо Лопес. Сначала этот бой должен был состояться 30 мая в США. Однако из-за пандемии коронавируса все боксерские поединки были отменены. Поэтому новое место и дата боя пока неизвестны.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Василий Ломаченко Бокс Спорт
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