Меня впечатляет Василий Ломаченко, – Майк Тайсон
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон выразил свое восхищение обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко. И назвал соперника для украинца, с которым бы он хотел увидеть бой.
Во время интервью у Майка Тайсона спросили о любимом боксере в настоящее время.
Это стоит увидеть Владимир Кличко продемонстрировал удивительную форму, отжавшись 44 раза: видео
"Кто мой любимый боксер прямо сейчас? Меня поражает Василий Ломаченко. Этот парень из Украины. Слышали о таком? Он мне нравится", – рассказал Майк Тайсон.
И тут же добавил: "А еще мне нравится Джервонта Дэвис. Эти двое должны обязательно подраться друг с другом. Это был бы лучший из боев, который только можно представить".
В то же время Майк Тайсон оригинальным способом зарабатывает 20 000 долларов в день во время карантина
- Джервонта Дэвис неоднократно пытался провести бой против Василия Ломаченко. Но стороны никак не могли прийти к согласию. Закончилось все тем, что Ломаченко объявили франчайзинговым чемпионом по версии WBA, а за пояс линейного чемпиона Джервонта Дэвис дрался с Юриоркисом Гамбоа. Американец отправил соперника в нокаут в последнем раунде и победил.
- Следующим соперником Ломаченко является чемпион по версии IBF Теофимо Лопес. Сначала этот бой должен был состояться 30 мая в США. Однако из-за пандемии коронавируса все боксерские поединки были отменены. Поэтому новое место и дата боя пока неизвестны.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)сегодня , 20:30
-
Умер 14-летний талантливый футболист испанского "Атлетико"сегодня , 18:00
-
Спортсмены – не сдавайтесь: громкий призыв Ломаченкосегодня , 10:18
-
Легендарная биатлонистка весело проводит время дома в карантине: фотосегодня , 12:18
-
Усик удивил фанатов креативным жонглированием – видеосегодня , 16:04
-
Топ-сборная уволила тренера-рекордсмена и 400 сотрудников из-за коронавирусасегодня , 19:40