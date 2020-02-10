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Mercedes показал ливрею новой машины Формулы-1 и объявил о большом контракте – фото

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Ливрея Mercedes / twitter.com/MercedesAMGF1

В команде Формулы-1 Mercedes показали, как будет выглядеть машина команды, цвета которой в сезоне-2020 года, как и ранее, будут защищать Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

В новую ливрею покрасили автомобиль в 2019 году, а презентация новой машины состоится 14 февраля. Также было объявлено о подписании пятилетнего соглашения с химической компанией Ineos.

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Ливрея машин Mercedes в Формуле-1 2020 года:

Mercedes доминирует в Формуле-1 с сезона-2014, когда в чемпионат вернулись турбомоторы. За последние шесть сезонов немецкая команда завоевала шесть Кубков конструкторов, а ее пилоты шесть раз становились чемпионами мира: пять титулов на счету Хэмилтона, один – у Нико Росберга, который в 2016 году, став чемпионом, ушел из спорта.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Mercedes Формула-1
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