Mercedes представила новый болид Формулы-1: фото и видео

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Mercedes представила новый болид Формулы-1: фото и видео

Команда Mercedes представила болид Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power +. Именно на нем Льюис Хэмилтон будет защищать свой чемпионский титул, а "серебряные стрелы" будут бороться за очередную победу в Кубке конструкторов.

Представление состоялось на базе команды в Сильверстоуне. Хотя болид W10 был адаптирован под новый регламент, он сохранил прежнюю длину колесной базы. Также была сохранена и ливрея – она выполнена в серебряных и черных цветах.

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Зато болид получил новый двигатель. В нем изменили систему охлаждения. Это позволит использовать на 5 килограммов топлива меньше. Благодаря уменьшению веса болид будет на 0,2 секунды быстрее на круге.

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В Mercedes решили не скрывать болид, в день представления выведя его на трассу. За рулем был Валттери Боттас.

 

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Теги: Спорт Формула-1 Mercedes
Источник: 24 Канал
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