Меркушина финишировала 8-й в спринте на чемпионате Европы, золото у шведки Брорссон

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Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина / РИА Новости

Шведская биатлонистка Мона Брорссон завоевала золото на чемпионате Европы по биатлону в Беларуси. 28-летняя Брорссон выиграла спринтерскую гонку в Раубичах.

Мона чисто прошла два огневых рубежа и преодолела дистанцию за 19 минут 37 секунд. Второе место заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхта. Она, допустив один промах, проиграла шведке 37 секунд.

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На подиум заскочила другая шведка – Ханна Эберг. Она недавно стала чемпионкой Европы и добавила в свою коллекцию бронзу. Эберг дважды ошиблась на стрельбе, но компенсировала это хорошей скоростью.

К сожалению, не удалось зацепиться за подиум представительницам Украины. Лучшей оказалась Анастасия Меркушина. 24-летняя биатлонистка с одним промахом на лежке финишировала восьмой. Вита Семеренко, которая стартовала 58-й, один раз не попала во время стрельбы стоя, что помешало ей попасть в топ-10. Вита заняла семнадцатую место.

На 24 месте завершила спринт Надежда Белкина. Она допустила только один промах, но уступила соперницам в скорости. Рядом финишировали Валентина Семеренко и Юлия Журавок. Первая допустила один промах и заняла 31-е место. Журавок, которая на неделе стала серебряным призером чемпионата Европы, с одним промахом - 32-я.

Наихудшей из украинок оказалась Яна Бондарь. 28-летняя биатлонистка настреляла 5 промахов и финишировала 62-й.

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Теги: Спорт Анастасия Меркушина Новости Спорта Новости биатлона Валентина Семеренко Вита Семеренко Юлия Журавок
Источник: 24 Канал
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