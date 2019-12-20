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Меркушина завоевала бронзу Кубка IBU

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Анастасия Меркушина / biathlon.com.ua

В Обертиллияхи (Австрия) завершилась спринтерская гонка Кубка IBU. Украинка Анастасия Меркушина сумела завоевать бронзовую награду.

Два первых места в финишном протоколе заняли шведские биатлонистки Джоанна Скоттхайм и Анна Магнуссон. На финишном отрезке Скоттхайм была намного быстрее и выиграла у землячки 14 секунд.

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Не обошлось без промаха у Анастасии Меркушиной. На последнем круге украинка продемонстрировала отличную скорость и проиграла только 3 секунды Магнуссон.

Результаты спринта

1. Джоанна Скоттхайм
2. Анна Магнуссон
3. Анастасия Меркушина
...
4. Юлия Журавок
16. Ольга Абрамова
26. Анна Кривонос
43. Надежда Белкина
45. Екатерина Бех

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Анастасия Меркушина Новости биатлона
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