Меркушина завоевала бронзу Кубка IBU
В Обертиллияхи (Австрия) завершилась спринтерская гонка Кубка IBU. Украинка Анастасия Меркушина сумела завоевать бронзовую награду.
Два первых места в финишном протоколе заняли шведские биатлонистки Джоанна Скоттхайм и Анна Магнуссон. На финишном отрезке Скоттхайм была намного быстрее и выиграла у землячки 14 секунд.
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Не обошлось без промаха у Анастасии Меркушиной. На последнем круге украинка продемонстрировала отличную скорость и проиграла только 3 секунды Магнуссон.
Результаты спринта
1. Джоанна Скоттхайм
2. Анна Магнуссон
3. Анастасия Меркушина
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4. Юлия Журавок
16. Ольга Абрамова
26. Анна Кривонос
43. Надежда Белкина
45. Екатерина Бех
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