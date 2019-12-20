Меркушина завоевала бронзу Кубка IBU

В Обертиллияхи (Австрия) завершилась спринтерская гонка Кубка IBU. Украинка Анастасия Меркушина сумела завоевать бронзовую награду.

Два первых места в финишном протоколе заняли шведские биатлонистки Джоанна Скоттхайм и Анна Магнуссон. На финишном отрезке Скоттхайм была намного быстрее и выиграла у землячки 14 секунд.

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Не обошлось без промаха у Анастасии Меркушиной. На последнем круге украинка продемонстрировала отличную скорость и проиграла только 3 секунды Магнуссон.

Результаты спринта

1. Джоанна Скоттхайм

2. Анна Магнуссон

3. Анастасия Меркушина

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4. Юлия Журавок

16. Ольга Абрамова

26. Анна Кривонос

43. Надежда Белкина

45. Екатерина Бех