Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси собирается уйти из клуба после окончания контракта в июне 2021 года. Последние события заставили форварда прекратить переговоры о продлении соглашения.

33-летний нападающий прервал переговоры с клубом о продлении срока действия существующего контракта, который истекает в конце сезона-2020/2021. Об этом сообщает Cadena Ser.

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Отмечается, что аргентинец недоволен работой руководства клуба. В частности, футболиста не устраивает работа "Барселоны" на трансферном рынке.

Кроме того, форвард недоволен тем, что часто из клуба в прессу просачивается разная информация про него и команду.

Также Месси разочарован тем, что "Барселона" уже долгое время не может достойно конкурировать на европейской арене.

Индивидуальные награды Лионеля Месси

Месси – шестикратный обладатель "Золотого мяча", в частности в 2009 и 2019 года по версии France Football, 2010, 2011, 2012, 2015 года по версии объединенного трофея от France Football и ФИФА.

Аргентинец также является шестикратным обладателем титула лучший футболист мира по версии ФИФА (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 года).

И еще шесть раз становился обладателем Золотого бутса УЕФА (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).