Месси на тренировке "Барселоны" показал невероятную технику отбора мяча: видео

Лидер испанской "Барселоны" Лионель Месси в ходе тренировок "блаугранас" доказывает, что находится в прекрасной форме перед возобновлением сезона в Примере.

Пресс-служба "Барселоны" в Twitter опубликовала видеоролик с фрагментом тренировки клуба. На видео Лионель Месси демонстрирует, что не растерял свои навыки во время перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

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32-летний аргентинец в подкате отобрал мяч у соперника, а после разогнал атаку своей команды, которую сам же и завершил, попутно обыграв несколько футболистов.

"Футбол не готов", – говорится в твите "Барсы", намекнув, что футбольный мир не готов к игре против шестикратного обладателя "Золотого мяча".

Статистика Лионеля Месси в текущем сезоне