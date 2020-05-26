Месси на тренировке "Барселоны" показал невероятную технику отбора мяча: видео
Лидер испанской "Барселоны" Лионель Месси в ходе тренировок "блаугранас" доказывает, что находится в прекрасной форме перед возобновлением сезона в Примере.
Пресс-служба "Барселоны" в Twitter опубликовала видеоролик с фрагментом тренировки клуба. На видео Лионель Месси демонстрирует, что не растерял свои навыки во время перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
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32-летний аргентинец в подкате отобрал мяч у соперника, а после разогнал атаку своей команды, которую сам же и завершил, попутно обыграв несколько футболистов.
"Футбол не готов", – говорится в твите "Барсы", намекнув, что футбольный мир не готов к игре против шестикратного обладателя "Золотого мяча".
Статистика Лионеля Месси в текущем сезоне
- Чемпионат Испании планируют возобновить после 12 июня.
- Текущая статистика Лионеля Месси в чемпионате впечатляет – в активе лидера "блаугранас" 22 матча, в которых он забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач.