Лионель Месси недоволен своим положением в "Барселоне" и намерен покинуть команду. Главный претендент на нападающего – английский "Манчестер Сити".

Об этом сообщает аргентинский журналист Кристиан Мартин у себя в Twitter.

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По данным источника, Месси может подписать контракт с "Манчестер Сити" в случае ухода из "Барселоны". Примечательно, что в лагере "горожан" футболист может работать в паре с Хосепом Гвардиолой, вместе с которым он уже работал в "Барселоне".

ULTIMO MOMENTO: La posibilidad de que Leo Messi deje Barcelona y venga al Manchester City es real. Así me lo confirman mis fuentes, en Catalunya y en Inglaterra. Las condiciones deportivas y extra deportivas serian… https://t.co/apobdVnILv — Christian Martin (@askomartin) July 3, 2020

Отмечается, что аргентинец недоволен работой руководства клуба. В частности, футболиста не устраивает работа "Барселоны" на трансферном рынке.

Контракт Месси с "Барселоной"

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 22 забитых мячей и отдал 17 результативных передач.

Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Также на его счету два забитых мяча и три голевые передачи в шести матчах Лиги чемпионов.