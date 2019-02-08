Месси – самый высокооплачиваемый футболист Европы, Роналду получает почти вдвое меньше: топ-10

Французское издание L'Equipe опубликовало топ-10 футболистов в Европе, которые получают самую большую зарплату. Лидером списка оказался нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси.

По данным L'Equipe, аргентинец получает 8,3 миллиона евро в месяц. Второй в рейтинге Криштиану Роналду в итальянском "Ювентусе" может похвастаться зарплатой в 4,7 миллиона евро. Замыкает тройку лидеров еще один форвард – представитель "Атлетико" Антуан Гризманн ежемесячно получает 3,3 миллиона евро.

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Стоит добавить, что в топ-10 сразу трое игроков "Барселоны". Кроме Месси, сюда входят Луис Суарес (2,9 миллиона евро, 5 место) и Коутиньо (2,3 миллиона евро, 7 место). Двух игроков "делегировал" в французский ПСЖ – Неймара (3,06 миллиона евро, 4 место) и Килиана Мбаппе (1,73 миллиона евро, 9 место). Мадридский "Реал" представлен только Гаретом Бейлом – 2,5 миллиона евро и 6 место. Лишь двое футболистов представляют чемпионат Англии – Алексис Санчес из "Манчестер Юнайтед" (2,28 миллиона евро, 8 место) и Месут Озил из "Арсенала" (1,6 миллиона евро, 10 место)

Стоит отметить, что все приведенные зарплаты – до вычета налогов, которые различаются в каждой из стран.

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