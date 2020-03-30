Месси и другие футболисты "Барселоны" согласились снизить зарплату на 70%

Футболисты "Барселоны" согласились снизить зарплату на 70% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Футболисты также переведут деньги персоналу "Барселоны", чтобы они смогли получить свою заработную плату в полном объеме.

Капитан испанцев Лионель Месси выпустил заявление, в котором объявил о снижении зарплат игроков команды.

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В своем заявлении Месси ответил на слухи о том, что игроки отказываются пойти на снижение зарплаты.

"Многое было написано и сказано о "Барселоне" по вопросу о зарплатах игроков в этот непростой период. Мы бы хотели прояснить, что всегда хотели снизить размер зарплаты, которую получаем, потому что мы полностью понимаем, что эта ситуация выходит за рамки", – написал аргентинец в Инстаграме.

Лионель убежден, что футболисты в первую очередь должны помогать своему клубу, когда он нуждается в этом.

"Много раз мы даже делали это по своей инициативе, в других случаях мы считали это необходимым или важным", – написал Лео.

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Месси выразил возмущение, что внутри команды были люди, которые пытался усилить давление на футболистов.

По этой причине нас не перестает удивлять то, что внутри клуба были те, кто пытался поставить нас под увеличительное стекло и пытался усилить давление, чтобы подтолкнуть нас к тому, что мы всегда знали, что сделаем,

– заявил Месси.

Он написал, что соглашение о снижении зарплаты было отложено на несколько дней, так как продолжался поиск "формулы, чтобы помочь клубу, а также его работникам в эти трудные времена".

Аргентинец заявил, что, кроме снижения зарплаты, игроки будут делать благотворительные взносы во время кризиса.

С нашей стороны пришло время объявить, что, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% в период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты,

– говорится в заявлении Месси.

После публикации заявления Месси ее также распространили другие футболисты каталонского гранда.

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Госпитализированы около 43,4 тысячи больных, из них 4907 – в отделениях интенсивной терапии. Вылечились от коронавируса уже 14 709 человек. Количество погибших – более 7300 человек. Все футбольные чемпионаты страны приостановлены бессрочно.

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