Месси и Неймар вместе снялись в рекламе: видео

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард ПСЖ Неймар вместе снялись в рекламе. Они помогают девушке найти мяч.

Кроме Месси и Неймара, в рекламе MasterCard снялись и другие звезды спорта – экс-первая ракетка мира Ана Иванович, регбисты Брайан Хабана и Дэн Картер. Все они помогают девочке найти мячик, который она потеряла во время игры с собакой.

Видео снято в стиле экшн.