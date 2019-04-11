Месси и Неймар вместе снялись в рекламе: видео
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард ПСЖ Неймар вместе снялись в рекламе. Они помогают девушке найти мяч.
Кроме Месси и Неймара, в рекламе MasterCard снялись и другие звезды спорта – экс-первая ракетка мира Ана Иванович, регбисты Брайан Хабана и Дэн Картер. Все они помогают девочке найти мячик, который она потеряла во время игры с собакой.
Видео снято в стиле экшн.
Источник: 24 Канал
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