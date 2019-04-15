Месси и Роналду изобразили в поцелуе на обложке известного французского журнала – фото

Французское спортивное издание France Football опубликовало свежий номер журнала с провокационной обложкой, на которой целуются известные футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Еженедельник посвящен "вечному" противостоянию между ними. В частности, есть статьи и о том, как Месси и Роналду провели свои первые матчи.

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Отметим, что у обоих игроков сейчас по пять самых престижных наград "Золотой мяч".

Журнал уже вышел и доступен в интернете. На обложке изображены Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые целуются между собой.



Месси и Роналду на обложке France Football

Этот рисунок появился еще в 2017 году накануне Эль Класико между "Барселоной" и "Реалом". Изображение под названием "Любовь слепа" сделал местный стрит-арт художник, известный под псевдонимом Tvboy.