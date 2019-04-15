Месси и Роналду изобразили в поцелуе на обложке известного французского журнала – фото

89 Читати новину українською
Лионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Французское спортивное издание France Football опубликовало свежий номер журнала с провокационной обложкой, на которой целуются известные футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Еженедельник посвящен "вечному" противостоянию между ними. В частности, есть статьи и о том, как Месси и Роналду провели свои первые матчи.

Читайте также: Месси и Неймар вместе снялись в рекламе: видео

Отметим, что у обоих игроков сейчас по пять самых престижных наград "Золотой мяч".

Журнал уже вышел и доступен в интернете. На обложке изображены Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые целуются между собой.


Месси и Роналду на обложке France Football

Этот рисунок появился еще в 2017 году накануне Эль Класико между "Барселоной" и "Реалом". Изображение под названием "Любовь слепа" сделал местный стрит-арт художник, известный под псевдонимом Tvboy.

 

blog_ava
Порошенко или Зеленский: рейтинги кандидатов на второй тур выборов в Украине
сегодня
6022
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Медиа Криштиану Роналду Лионель Месси
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ломаченко стал лицом Philipp Plein, его халат на бой против Кроллы стоил 300 тысяч долларов
сегодня 19:38 Ломаченко стал лицом Philipp Plein, его халат на бой против Кроллы стоил 300 тысяч долларов
160
Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
сегодня 16:29 Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
Станіслав Безушко 105
Украинец Малиновский забил за "Генк" в чемпионате Бельгии: видео
14 апреля 21:03 Украинец Малиновский забил за "Генк" в чемпионате Бельгии: видео
134
Киевский "Арсенал" благодаря невероятному голу победил "Ворсклу": видео
14 апреля 19:35 Киевский "Арсенал" благодаря невероятному голу победил "Ворсклу": видео
209
Пилоты Mercedes выиграли гран-при Китая, Феттель только третий
14 апреля 15:56 Пилоты Mercedes выиграли гран-при Китая, Феттель только третий
45
Новости
Больше новостей
Залиште відгук