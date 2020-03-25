Месси и Роналду осуществили щедрые пожертвования на больницы для борьбы с коронавирусом

Мировое сообщество всеми силами борется с коронавирусом. Спортсмены не стоят в стороне от этой проблемы, тоже жертвуя деньги на преодоление пандемии.

Одним из таких стали вечные антагонисты в мире футбола – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Оба пожертвовали немало средств больницам.

К слову Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов в мире, Роналду лишь второй

Месси совершил пожертвование для больницы Hospital Clinic в Барселоне, о чем подтвердили в медучреждении. Как указано в сообщении, средства будут потрачены на исследования, а также приобретение дыхательной аппаратуры для ухода за самыми сложными больными. Издание Sport.es пишет о сумме в один миллион евро.

Зато Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешом профинансируют обустройство трех отделений интенсивной терапии в двух португальских клиниках, пишет ESPN. Два крыла интенсивной терапии будут созданы в двух больницах Лиссабонского университета, еще одно – в университетском госпитале в Порту.

Каждое крыло будет полностью оборудовано всем необходимым для ухода за критически больными пациентами с коронавирусом и рассчитано на 10 коек. Эти отделения в Лиссабоне будут названы в честь Мендеша и Роналду.

Стоящее Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией

По состоянию на 25 марта в мире обнаружили более 424 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерло почти 19 тысяч человек.

В Испании количество инфицированных составило более 42 тысячи человек (четвертое место в мире после Китая, Италии и США). Умерло 2991 человек.

В Португалии официальное число зарегистрированных случаев заражения Covid-19 – 2362. Умерло 33 человека в результате инфекции.

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