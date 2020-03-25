Месси и Роналду осуществили щедрые пожертвования на больницы для борьбы с коронавирусом
Мировое сообщество всеми силами борется с коронавирусом. Спортсмены не стоят в стороне от этой проблемы, тоже жертвуя деньги на преодоление пандемии.
Одним из таких стали вечные антагонисты в мире футбола – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Оба пожертвовали немало средств больницам.
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Месси совершил пожертвование для больницы Hospital Clinic в Барселоне, о чем подтвердили в медучреждении. Как указано в сообщении, средства будут потрачены на исследования, а также приобретение дыхательной аппаратуры для ухода за самыми сложными больными. Издание Sport.es пишет о сумме в один миллион евро.
Зато Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешом профинансируют обустройство трех отделений интенсивной терапии в двух португальских клиниках, пишет ESPN. Два крыла интенсивной терапии будут созданы в двух больницах Лиссабонского университета, еще одно – в университетском госпитале в Порту.
Каждое крыло будет полностью оборудовано всем необходимым для ухода за критически больными пациентами с коронавирусом и рассчитано на 10 коек. Эти отделения в Лиссабоне будут названы в честь Мендеша и Роналду.
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- В Испании количество инфицированных составило более 42 тысячи человек (четвертое место в мире после Китая, Италии и США). Умерло 2991 человек.
- В Португалии официальное число зарегистрированных случаев заражения Covid-19 – 2362. Умерло 33 человека в результате инфекции.
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