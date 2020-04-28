Месси или Роналду: названо лучшего футболиста 21 века

Портал Besoccer совместно с ProFootballDB представил рейтинг лучших футболистов 21 века. В тройку лучших прогнозируемо вошли Лионель Месси и Криштиану Роналду. Зато среди лидеров нет звездного бразильца Неймара.

Лучшим футболистом мира 21 века названо игрока "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Besoccer. Аргентинец с португальцем набрали максимальное количество баллов (100), но Месси опередил Роналду по дополнительным показателям.

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Топ-15 лучших футболистов XXI века:

Лионель Месси Криштиану Роналду Тьерри Анри Луис Суарес Златан Ибрагимович Гарри Кейн Мохамед Салах Неймар Роберт Левандовски Радамель Фалькао Самюэль Это'О Роналдинью Ривалдо Кристиан Эриксен Рауль.

При составлении списка использовалась система ELO, которая учитывает влияние футболиста на игру из-за количества забитых им голов и отданных результативных передач, а также уровня соперников и турниров.

У молодых игроков, например, Джейдона Санчо, Эрлинга Голанда и Килиана Мбаппе еще не так много статистики, чтобы можно было подсчитать их рейтинг с использованием этой системы.

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