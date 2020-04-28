Месси или Роналду: названо лучшего футболиста 21 века
Портал Besoccer совместно с ProFootballDB представил рейтинг лучших футболистов 21 века. В тройку лучших прогнозируемо вошли Лионель Месси и Криштиану Роналду. Зато среди лидеров нет звездного бразильца Неймара.
Лучшим футболистом мира 21 века названо игрока "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Besoccer. Аргентинец с португальцем набрали максимальное количество баллов (100), но Месси опередил Роналду по дополнительным показателям.
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Топ-15 лучших футболистов XXI века:
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Тьерри Анри
- Луис Суарес
- Златан Ибрагимович
- Гарри Кейн
- Мохамед Салах
- Неймар
- Роберт Левандовски
- Радамель Фалькао
- Самюэль Это'О
- Роналдинью
- Ривалдо
- Кристиан Эриксен
- Рауль.
При составлении списка использовалась система ELO, которая учитывает влияние футболиста на игру из-за количества забитых им голов и отданных результативных передач, а также уровня соперников и турниров.
У молодых игроков, например, Джейдона Санчо, Эрлинга Голанда и Килиана Мбаппе еще не так много статистики, чтобы можно было подсчитать их рейтинг с использованием этой системы.
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