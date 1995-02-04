Месси может пропустить матч против "Реала": известна причина
Лионель Месси из-за травмы может пропустить матч "Барселоны" против "Реала", который должен состояться 6 февраля.
Таким образом Эль Классико может остаться без главной его звезды.
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Лионель Месси рискует пропустить полуфинал Кубка Испании против "Реала", который состоится в среду 6 февраля, из-за того, что получил травму в чемпионате против "Валенсиии".
Месси получил травму во время матча с "Валенсией"
Вероятность его отсутствия во время матча против "Реала" достаточно высока, ведь аргентинец не принял участия в недавней тренировке "Барселоны".
Источник: 24 Канал
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