Месси может пропустить матч против "Реала": известна причина

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Лионель Месси
Лионель Месси / Фото из Instagram

Лионель Месси из-за травмы может пропустить матч "Барселоны" против "Реала", который должен состояться 6 февраля.

Таким образом Эль Классико может остаться без главной его звезды.

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Лионель Месси рискует пропустить полуфинал Кубка Испании против "Реала", который состоится в среду 6 февраля, из-за того, что получил травму в чемпионате против "Валенсиии".

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Месси получил травму во время матча с "Валенсией"

Вероятность его отсутствия во время матча против "Реала" достаточно высока, ведь аргентинец не принял участия в недавней тренировке "Барселоны".

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Теги: Лионель Месси Футбол Спорт Реал ФК Барселона
Источник: 24 Канал
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