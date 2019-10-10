Месси назвал свой лучший гол в карьере – головой в ворота МЮ в финале Лиги чемпионов: видео

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Гол Месси в ворота "Манчестер Юнайтед"
Гол Месси в ворота "Манчестер Юнайтед" / Фото из соцсетей

Аргентинский нападающий Лионель Месси дал интервью, в котором назвал свой лучший гол в карьере.

Этим голом для нападающего испанской "Барселоны" стал удар головой по воротам "Манчестер Юнайтед". Это было в финале Лиги чемпионов сезона 2008/09. Матч проходил в Риме, а "Барселона" победила 2:0. Именно второй гол и забил Месси.

К слову: Гол Месси в ворота "Ливерпуля" стал лучшим в Лиге чемпионов

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Новости Спорта Лионель Месси
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