Месси назвал свой лучший гол в карьере – головой в ворота МЮ в финале Лиги чемпионов: видео

Аргентинский нападающий Лионель Месси дал интервью, в котором назвал свой лучший гол в карьере.

Этим голом для нападающего испанской "Барселоны" стал удар головой по воротам "Манчестер Юнайтед". Это было в финале Лиги чемпионов сезона 2008/09. Матч проходил в Риме, а "Барселона" победила 2:0. Именно второй гол и забил Месси.

К слову: Гол Месси в ворота "Ливерпуля" стал лучшим в Лиге чемпионов