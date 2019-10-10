Месси назвал свой лучший гол в карьере – головой в ворота МЮ в финале Лиги чемпионов: видео
Аргентинский нападающий Лионель Месси дал интервью, в котором назвал свой лучший гол в карьере.
Этим голом для нападающего испанской "Барселоны" стал удар головой по воротам "Манчестер Юнайтед". Это было в финале Лиги чемпионов сезона 2008/09. Матч проходил в Риме, а "Барселона" победила 2:0. Именно второй гол и забил Месси.
К слову: Гол Месси в ворота "Ливерпуля" стал лучшим в Лиге чемпионов
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