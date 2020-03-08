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Месси опередил Роналду в фантастической битве голеадоров – видео

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Лионель Месси / AP

Форвард "Барселоны" Лионель Месси реализовал пенальти в игре Ла Лиги против клуб "Реал Сосьедад" (1:0) и стал самым результативным игроком в топ-пятерке европейских лиг.

Он забил 438 голов в 474 матчах, обогнав нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого сейчас 437 забитых мячей в 540 поединках.

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Видео гола Месси

Также Месси забил 55-й гол с пенальти в Примере, еще 11 раз он промахнулся с точки.

Чаще всего Месси в чемпионате Испании по пенальти забивали только двое – бывшие игроки "Реала" Уго Санчес (56 голов, 15 промахов) и Криштиану Роналду (61 гол, 11 промахов).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Криштиану Роналду Лионель Месси
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