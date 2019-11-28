Месси побил рекорд Лиги чемпионов в юбилейном матче за "Барселону": видео

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Месси забил 34 командам в Лиге чемпионов / fcbarcelona.com

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал новым рекордсменом Лиги чемпионов. Он побил достижение, которое перед тем принадлежало одному из главных его конкурентов – Криштиану Роналду.

Месси забил гол в ворота дортмундской "Боруссии" в рамках Лиги чемпионов. Клуб из Германии стал 34-м, в ворота которого аргентинец забивал в турнире.

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Видео гола Месси в ворота "Боруссии"

Следовательно Месси побил рекорд, который до этого принадлежал сразу двоим футболистам – Роналду и Рауль забивали в ворота 33 клубов в Лиге чемпионов.

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Среди 34 клубов есть и два украинских. Месси забивал в ворота донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в матчах Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что этот гол Месси забил в юбилейном – 700-в матче за "Барселону". Этот гол стал для него 613 за клуб. Также за эти 700 матчей он отдал 237 результативных передач (две из них – как раз в матче против "Боруссии").

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта ФК Барселона Лионель Месси Лига чемпионов ФК Боруссия Д Футбол
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