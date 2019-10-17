Месси получил "Золотую бутсу" как наилучший нападающий в Европе, она у него уже шестая
Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси получил награду "Золотая бутса" лучшему голеадору чемпионатов Европы.
В прошлом сезоне Месси забил 36 голов, что стало лучшим показателем среди всех европейских чемпионатов.
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Для Месси это уже шестая награда лучшего бомбардира, при этом третья – подряд. У ближайшего преследователя Криштиану Роналду лишь четыре "Золотых бутсы".
Месси во время награждения (фото: fcbarcelona.com)
"Без моих партнеров по команде я бы не забил ни одного гола. Эта награда для всех, это признание для всей команды", – заявил Месси во время награждения.
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