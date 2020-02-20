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Месси, Салах, Погба и Стерлинг продемонстрировали необычное мастерство в рекламе Pepsi: видео

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Лео Месси / ФК "Барселона"

Мировые футбольные звезды Лионель Месси, Мохаммед Салах, Поль Погба и Рахим Стерлинг снялись в новой рекламе Pepsi. Там четверо футболистов борются за одну банку напитка.

Как говорится в описании к рекламе, четверо футболистов демонстрируют свои футбольные навыки, соревнуясь за последнию банку Pepsi. Игроки прибегают к различным уловкам, чтобы завладеть ею.

К слову: У Месси самая большая зарплата в футболе, Роналду получает почти вдвое меньше

Кому же досталась банка от Pepsi – смотрите в видео.

Стоит добавить, что в 2019 году Месси и Салах уже снялись в рекламе Pepsi, где тоже демонстрировали свое футбольное мастерство.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лионель Месси Реклама
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