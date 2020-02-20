Месси, Салах, Погба и Стерлинг продемонстрировали необычное мастерство в рекламе Pepsi: видео
Мировые футбольные звезды Лионель Месси, Мохаммед Салах, Поль Погба и Рахим Стерлинг снялись в новой рекламе Pepsi. Там четверо футболистов борются за одну банку напитка.
Как говорится в описании к рекламе, четверо футболистов демонстрируют свои футбольные навыки, соревнуясь за последнию банку Pepsi. Игроки прибегают к различным уловкам, чтобы завладеть ею.
К слову: У Месси самая большая зарплата в футболе, Роналду получает почти вдвое меньше
Кому же досталась банка от Pepsi – смотрите в видео.
Стоит добавить, что в 2019 году Месси и Салах уже снялись в рекламе Pepsi, где тоже демонстрировали свое футбольное мастерство.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии