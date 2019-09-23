Месси сенсационно признан игроком года по версии ФИФА

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Лучший игрок сезона по версии ФИФА
Лучший игрок сезона по версии ФИФА / GETTY IMAGES

Аргентинец Лионель Месси неожиданно выиграл награду The Best FIFA Football Awards в номинации "лучший игрок" прошлого сезона. Футболист "Барселоны" впервые выиграл эту награду.

Игрок сборной Аргентины оказался лучше нападающего "Ювентуса" Криштиано Роналду и защитника "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка.

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Для Месси это вторая персональная награда за вечер. Также он попал в символическую сборную как нападающий.

В прошлом сезоне Лионель Месси с "Барселоной" выиграл только чемпионат Испании. Каталонцы проиграли в финале Кубка Испании "Валенсии", а в 1/2 финала Лиги чемпионов вылетели от "Ливерпуля".

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФИФА Лионель Месси Криштиану Роналду
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