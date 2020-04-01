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Месси составил список 15 лучших молодых игроков: имена будущих звезд футбола

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Месси включил де Йонга в список топ-15 лучших молодых игроков / as.com

Нападающему "Барселоны" Лионелю Месси 32 года. Уже сейчас легендарный игрок составил список тех, кто вскоре сможет заменить его в футболе.

Месси назвал имена 15 молодых игроков и дал их краткую характеристику. По его мнению, некоторые из этих футболистов вскоре смогут достичь его высот.

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Среди них по два игрока "Барселоны", "Реала", "Челси" и "Баварии", а также по одному футболисту из "Ливерпуля", "Манчестер Сити", дортмундской "Боруссии", "Байера", "Лиона", ПСЖ и "Атлетико".

Список топ-15 молодых игроков от Лионеля Месси

Трент Александр-Арнольд (21 год, "Ливерпуль"). Защитник, удачно играет и в нападении. Это впечатляет. Это будущее.

Уссем Ауар (21 год, "Лион"). Он всегда спокоен с мячом в ногах, с отличной техникой.

Кай Гаверц (20 лет, "Байер"). Его самоуверенность перед воротами такая впечатляющая для такого молодого игрока.


Кай Гавертц

Усман Дембеле (22 года, "Барселона"). Его скорость в тренировке просто невероятная, даже ужасающая.

Лука Йович (22 года, "Реал"). Чудесный игрок, который делает невозможное возможным.

Фрэнки де Йонг (22 года, "Барселона"). Один из самых успешных футболистов с невероятным пасом, которых я когда-либо видел за свою жизнь.

Йозуа Киммих (25 лет, "Бавария"). Талантливейший фулбек, который отдает много передач.

Мейсон Маунт (21 год, "Челси"). Наблюдая, как он играет, вижу в нем потенциал быть одним из лучших.


Мейсон Маунт

Килиан Мбаппе (21 год, ПСЖ). Он довольно быстрый и с хорошим окончанием атаки. Очень опасен.

Эдер Милитао (22 года, "Реал"). Феноменальный талант и жестокий конкурент.

Бенджамин Павар (24 года, "Бавария"). Классный защитник, который может как следует попасть по мячу.

Кристиан Пулишич (21 год, "Челси"). У него есть превосходный баланс и ловкость.

Джейдон Санчо (20 лет, "Боруссия"). Его способность к дриблингу перед защитниками впечатляет.


Джейдон Санчо

Жуан Феликс (20 лет "Атлетико"). Один из самых ярких молодых игроков в мире сейчас.

Фил Фоден (19 лет "Манчестер Сити"). Он будет делать удивительные вещи в игре. Он обладает огромным талантом.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лионель Месси
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