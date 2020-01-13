Месси установил новый рекорд в украинской Суперлиге: видео

Американский защитник "Одессы" Брюс Месси установил новый рекорд в баскетбольной Суперлиге Пари-Матч. В поединке регулярного чемпионата против "Харьковских Соколов" легионер набрал 40 очков. 22 из них защитник набрал еще за первую половину матча. Показатель рейтинга эффективности за матч составил 45.

Месси превзошел предыдущее достижение форварда "Черкасских Мавп" Диона Райта. Тот 18 октября в матче против "Киев-Баскет" набрал РЕ 44.

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Поэтому Месси возглавил рейтинг эффективности в Суперлиге Пари-Матч. Сейчас этот показатель у него – 22 за поединок.

Также Месси возглавляет рейтинг результативности игроков чемпионата – 21,31 очка за матч.

Сейчас "Одесса" идет четвертой в регулярном чемпионате – 8 побед в 16-и поединках.

Видео рекорда Месси в украинской Суперлиге