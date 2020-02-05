Месси вступил в конфликт с руководством "Барселоны" и может летом покинуть клуб

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси недоволен ситуацией, которая сложилась в каталонском клубе.

Из-за этого в "Барселоне" произошел конфликт между форвардом Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем, сообщает RAC1.

Читайте также: у Месси произошел конфликт с Пике на тренировке " Барселоны"

По информации ресурса, Месси и Луис Суарес – единственные, кто поддерживал Эрнесто Вальверде в последние месяцы работы наставника в "Барселоне". Абидаль же заявил, что все игроки "Барселоны" недовольны пребыванием Вальверде у руля клуба, что не понравилось Месси.

Напомним, что в январе Вальверде стал первым за 17 лет тренером "Барселоны", который был уволен каталонским клубом с занимаемой должности.

Слова бывшего партнера по команде не пришлись по душе Лионелю Месси, который публично призвал Абидаля назвать конкретные фамилии, которые ответственны за ситуацию в клубе.

Мне не нравится делать подобные вещи, но я считаю, что каждый должен отвечать за свои действия и решения. Игроки отвечают за то, что происходит на поле, и мы первыми признавали ситуации, когда не выступали надлежащим образом. Люди в спортивной дирекции должны осознавать свою ответственность. Наконец, я считаю, что когда речь идет об игроках, должны называться конкретные фамилии. В ином случае имена всех футболистов будут запятнаны,

– написал Месси в Instagram.

Marca сообщает, что публичные разборки Месси и Абидаля происходят на фоне гнетущей атмосферы в раздевалке "Барсы", большая часть игроков которой поддерживала хорошие отношения с Вальверде, а среди клубного коллектива начинает распространяться недоверие.

Вниманию: "Барселона" едва победила "Гранаду" благодаря остроумному голу Месси в большинстве-видео

Критика со стороны Месси также резонирует со слухами о том, что Абидаль начинает терять доверие высшего руководства "Барселоны" после того, как французу не удалось договориться с Хави Эрнандесом о работе главным тренером каталонцев.

Все перечисленное может потенциально сказаться на будущем Месси в клубе. Аргентинец имеет эксклюзивное право в одностороннем порядке разорвать контракт с "Барселоной" в конце каждого сезона, и если ситуация на "Камп Ноу" не наладится, к лету Лионель рискует стать главным фигурантом большинства заголовков в прессе.