Украинский борец греко-римского стиля и депутат "Слуги народа" Жан Беленюк посоветовал ведущим украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко сконцентрироваться на спортивной карьере. Сейчас им нужно отложить политику на будущее.

Об этом рассказал Беленюк в интервью YouTube-канала "СМОТРЯЩИЕ Полуев Степанец".

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Политика после карьеры

Что касается Усика, то я бы на его месте сконцентрировался на занятиях именно спортом. А политика – это уже после того, как он будет себя видеть вне спорта,

– сказал Беленюк.

Он подчеркнул, что Усик сможет проконсультироваться с людьми, как правильно построить свои политические стратегии и видения, отстаивать позицию, которую считает правильной.

Беленюк считает, что Ломаченко и Усик – гордость страны. Они до недавних пор своими боями объединяли абсолютно всю Украину. Поэтому логичнее было бы им заниматься боксом.

Достижения Жана Беленюка