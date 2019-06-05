Metallica исполнит гимн США перед третьим матчем финала НБА
Участники группы Metallica Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэмметт исполнят гимн США перед третьим матчем финала плей-офф НБА между "Голден Стэйт" и "Торонто".
Соответствующую информацию обнародовали как в НБА, так и сами участники группы. Гимн Канады на этом матче исполнит кантри-певица Тенил Артс.
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Третий матч финальной серии между "Голден Стэйт" и "Торонто" состоится 5 июня (ночь на 6 июня в Украине). После двух матчей в Канаде счет в серии 1:1. При этом во втором матче "Голден Стейт" одержал победу, несмотря на нарушение его игрока во владении мячом.
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