Metallica исполнит гимн США перед третьим матчем финала НБА

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Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэмметт
Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэмметт / Pinterest

Участники группы Metallica Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэмметт исполнят гимн США перед третьим матчем финала плей-офф НБА между "Голден Стэйт" и "Торонто".

Соответствующую информацию обнародовали как в НБА, так и сами участники группы. Гимн Канады на этом матче исполнит кантри-певица Тенил Артс.

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Третий матч финальной серии между "Голден Стэйт" и "Торонто" состоится 5 июня (ночь на 6 июня в Украине). После двух матчей в Канаде счет в серии 1:1. При этом во втором матче "Голден Стейт" одержал победу, несмотря на нарушение его игрока во владении мячом.

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Теги: LifeStyle Музыка Спорт Metallica Баскетбол
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