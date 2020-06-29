По итогам игрового дня 21-го тура в Первой лиге харьковский "Металлист-1925" возглавил турнирную таблицу.

Разгромная выездная победа последней команды Первой лиги "Черкащины" со счетом 4:1 позволила харьковскому "Металлисту-1925" выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице. Хотя по потерянным очкам потенциальными лидерами являются "Рух" и "Агробизнес", пишет 24 канал.

Читайте также Футболист "Шахтера" Коваленко близок к переходу в европейский топ-клуб

Харьковчане имеют в активе 41 очко. Столько же у "Ингульца", который сыграл вничью с "Минаем" (1:1), но по дополнительным показателям команда идет второй.

"Агробизнес" – 3-й из 40 пунктов, столько же и у "Руха", который поделил очки с "Николаевом" (1:1). "Агробизнес" и "Рух" имеют очный матч в запасе.

По 38 очков имеют сразу три клуба – "Волынь", "Оболонь-Бровар" и "Минай". Луцкая и киевская команды сыграют свой матч 21-го тура во вторник, 30 июня.

Результаты Первой лиги, 21 тур

Горняк-Спорт – Балканы 4:0

Голы: Лозовый, 24, Хомченко, 71, Чередниченко, 75 (пен.), Герасимец, 85

Минай – Ингулец 1:1

Голы: Нуриев, 39 – Мишуренко, 73

МФК Металлург – Агробизнес 1:3

Голы: Сарапий, 51 (пен.) – Когут, 42, Черненко, 47, Козьбан, 57

ОПФК Черкащина – Металлист 1925 1:4

Голы: Тарануха, 87 – Дерек, 19, 57, Цвиренко, 59, Банасевич, 76