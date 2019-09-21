"Металлист 1925" "на фарт" провел фотосессию перед матчем с "Волынью"

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"Металлист 1925" "на фарт" провел фотосессию перед матчем с "Волынью"

Футбольный клуб "Металлист 1925" накануне матча с "Волынью" провел официальную фотосессию в форме с логотипом нового генерального спонсора - Parimatch.

Что интересно, как и в прошлом сезоне, фотосессия была организована в преддверии домашнего матча "Металлист 1925" против команды из Луцка. Тогда харьковчане в упорной борьбе победили со счетом 1:0.

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Станет ли традиция победной, узнаем уже 21 сентября. Матч на ОСК "Металлист" начнется в 19:00.

Пока же "Металлист 1925" идет на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. "Волынь" на восьмом месте. Команды разделяет четыре очка.

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Теги: Спорт Футбол
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