"Металлист 1925" "на фарт" провел фотосессию перед матчем с "Волынью"

Футбольный клуб "Металлист 1925" накануне матча с "Волынью" провел официальную фотосессию в форме с логотипом нового генерального спонсора - Parimatch.

Что интересно, как и в прошлом сезоне, фотосессия была организована в преддверии домашнего матча "Металлист 1925" против команды из Луцка. Тогда харьковчане в упорной борьбе победили со счетом 1:0.

Это стоит увидеть: Украинский защитник стал соавтором курьезного автогола в матче Лиги Европы

Станет ли традиция победной, узнаем уже 21 сентября. Матч на ОСК "Металлист" начнется в 19:00.

Пока же "Металлист 1925" идет на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. "Волынь" на восьмом месте. Команды разделяет четыре очка.