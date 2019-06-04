"Металлист 1925" уволил Горяинова из-за невыхода в УПЛ

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Александр Горяинов
Александр Горяинов / metalist1925.com

"Металлист 1925" расторг контракт с главным тренером Александром Горяиновым из-за невыполнения задачи на сезон.

Харьковский клуб во главе с Горяиновым не сумел выйти в Премьер-лигу Украины. Именно эта задача была прописана в контракте тренера с клубом.

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Помощник Горяинова в "Металлисте 1925" Сергей Ралюченко освобожден от исполнения обязанностей второго тренера главной команды и переведен в "Металлист Юниор".

Горяинов руководил "Металлистом-1925" с сентября 2018 года. Был тренером команды в 21-м матче. При Горяинове харьковчане выиграли 10 матчей, 6 провели вничью и 5 проиграли.

В сезоне 2018/2019 Первой лиги Украины "Металлист-1925" занял 4-е место, уступив СК "Днепру-1", "Колосу Ковалевке" и "Волыни".

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт
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