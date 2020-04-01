Международный профсоюз призвал Беларусь остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса
Генеральный секретарь Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Бер-Хоффманн призвал Беларусь прекратить проведение чемпионата страны из-за пандемии коронавируса.
Отметим, что Беларусь – единственная страна в Европе, где продолжаются футбольные соревнования высшего уровня.
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Мы призываем к тем же мерам, принятым во всем мире. Откровенно непонятно, как можно продолжать турнир в таких условиях. Здравый смысл говорит о том, что должны применяться одинаковые стандарты, мы будем добиваться этого,
– заявил Йонас Бер-Хоффман.
У FIFPro нет представительства в Беларуси, поэтому профсоюз будет добиваться приостановления футбольного чемпионата через международные организации – ФИФА и УЕФА.
- В белорусском первенстве сыграно два тура, следующий должен состояться 3-5 апреля.
- Лидирует в Высшей лиге Беларуси ФК "Минск". "Динамо" Брест, за который выступают украинцы Нойок, Милевский и Хачериди, с четырьмя очками занимает пятое место.
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