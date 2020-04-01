24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Международный профсоюз призвал Беларусь остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса

- Читати новину українською
Чемпионат Беларуси по футболу до сих пор продолжается / ФК "Динамо" Брест

Генеральный секретарь Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Бер-Хоффманн призвал Беларусь прекратить проведение чемпионата страны из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что Беларусь – единственная страна в Европе, где продолжаются футбольные соревнования высшего уровня.

Смотрите также Милевский объяснил, почему при коронавирусе не остановили чемпионат Беларуси по футболу: видео

Мы призываем к тем же мерам, принятым во всем мире. Откровенно непонятно, как можно продолжать турнир в таких условиях. Здравый смысл говорит о том, что должны применяться одинаковые стандарты, мы будем добиваться этого,
– заявил Йонас Бер-Хоффман.

У FIFPro нет представительства в Беларуси, поэтому профсоюз будет добиваться приостановления футбольного чемпионата через международные организации – ФИФА и УЕФА.

  • В белорусском первенстве сыграно два тура, следующий должен состояться 3-5 апреля.
  • Лидирует в Высшей лиге Беларуси ФК "Минск". "Динамо" Брест, за который выступают украинцы Нойок, Милевский и Хачериди, с четырьмя очками занимает пятое место.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: ФИФА УЕФА Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Новости Беларуси Спорт Футбол
Комментарии

Читайте также

сегодня , 11:57 "Viva Stalin": Усик попал в очередной скандал
Бокс 1658
сегодня , 13:31 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Інші види спорту 3249
сегодня , 11:42 Звездный футболист "Баварии" попал в ДТП: фото
Футбол 449
сегодня , 09:07 Бывший президент "Марселя" Папи Диуф умер от коронавируса
Футбол 525
сегодня , 13:35 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
Новини України 37110
сегодня , 13:49 Как будут выглядеть игроки сборной Украины после карантина: шутливое фото
Футбол 335
сегодня , 11:47 В 2020 году на Донбассе погибли 43 военных: поименный список
Новини України 31622
сегодня , 07:20 Эмоциональные обращения Кличко и Малиновского о коронавирусе и другие новости спорта 31 марта
Інші види спорту 713
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:31 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 11:56 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця
сегодня 09:50 Теннисистка Даяна Ястремская создала штаб для поддержки людей во время карантина
Софія Кулай
31 марта 21:47 Сенсационный финалист Кубка Украины показал строительство стадиона во время карантина: видео
Юрій Семенюк
31 марта 17:35 Стоимость футболистов из-за коронавируса снизится на 28%: исследование CIES
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук