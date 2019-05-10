Мхитарян может не сыграть за "Арсенал" в финале Лиги Европы в Баку из-за политических решений

Лондонский "Арсенал" может столкнуться с потерей полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы. Но полузащитник может не сыграть в этом матче не из-за травмы или дисквалификации. А из-за политических решений.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. А Генрих Мхитарян – армянин. Между Азербайджаном и Арменией нет дипломатических отношений из-за длительного конфликта в Нагорном Карабахе. Поэтому игрок может не получить визу для поездки в Азербайджан, хотя в УЕФА пообещали поддержку в этом вопросе.

К слову: Впервые в истории Лиги чемпионов и Лиги Европы в финале сыграют четыре команды из одной страны

Стоит отметить, что это не первый раз Мхитарян пропускает матчи своей команды в Азербайджане. В 2015 году, когда он выступал за дортмундскую "Боруссию", он не сыграл матч Лиги Европы против "Габалы". А уже в 2018 году он пропустил матч "Арсенала" против "Карабаха" на выезде.

Пока в "Арсенале" не знают, поедет ли Мхитарян на финал Лиги Европы в Баку.