Мхитарян официально не сыграет в финале Лиги Европы из-за политической причины

Армянский полузащитник лондонского клуба "Арсенал" Генрих Мхитарян официально не сыграет в финале Лиги Европы сезона 2018/2019 в Баку против "Челси".

"Арсенал" на своем официальном сайте сообщил, что Мхитарян не сможет поехать в Азербайджан вместе с командой.

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В клубе заявили, что изучили все возможные варианты путешествия Генриха на финал в Баку, однако, обсудив это с футболистом и его семьей, приняли решение, что он не поедет.

Также "Арсенал" выразил УЕФА свою обеспокоенность относительно сложившейся ситуации.

"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea."



Full statement — Arsenal FC (@Arsenal) 21 мая 2019 г.

Сам Мхитарян в соцсетях написал, что ему грустно из-за того, что он вынужден пропустить финльну игру.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. Генрик Мхитарян – армянин. Между Азербайджаном и Арменией нет дипломатических отношений из-за длительного конфликта в Нагорном Карабахе. Поэтому игрок не может получить визу для поездки в Азербайджан, хотя в УЕФА пообещали поддержку в этом вопросе.

Мхитарян пропускает матчи своей команды в Азербайджане. В 2015 году, когда он выступал за дортмундскую "Боруссию", он не сыграл матч Лиги Европы против "Габалы". А уже в 2018 году он пропустил матч "Арсенала" против "Карабаха" на выезде.