МИД стало на защиту Зозули: Оскорбления фанатов созвучны со штампами российской пропаганды

МИД Украины сделало заявление относительно оскорблений испанских фанатов в адрес футболиста "Альбасете" Романа Зозули. Украинское ведомство осуждает проявление нетерпимости и словесные нападения в адрес украинского игрока.

Инцидент произошел 15 декабря во время матча второй по значимости испанской лиги между "Райо Вальекано" и "Альбасете". Матч был остановлен из-за оскорбительных выкриков фанатов "Райо" в адрес Зозули.

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Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заниматься ее судьбой – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире,

– говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.

В МИД выразили поддержку Зозуле. "Верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы", – отметили в МИД.

Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом реагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем,

– добавили в ведомстве.

Почему фанаты "Райо" оскорбляли Романа Зозулю?

1 февраля 2017 года было объявлено, что Роман Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход в новый клуб сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводили его слова о поддержке украинской армии в войне на Донбассе.

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Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом». Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов. Так переход игрока в "Райо" был сорван.

Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор.