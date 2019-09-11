Михаэль Шумахер впервые за 5 лет вышел из комы, – СМИ

Персонал парижской клиники, куда был госпитализирован семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер рассказал о состоянии гонщика.

Об этом в среду, 11 сентября, сообщило издание Le Parisien.

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Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой он находился более пяти лет. В настоящее время семикратный чемпион мира в Формуле-1 проходит лечение в парижской клинике.

9 сентября это же издание сообщало, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что при транспортировке лицо и тело спортсмена были закрыты.

Также на немца ждет экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Управлять процессом будет кардиохирург профессор Филипп Менаше.

Напомним, в декабря 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах, после чего впал в кому. Летом 2014 года немецкий гонщик пришел в себя, после чего продолжил курс реабилитации в собственном доме на берегу Женевского озера.