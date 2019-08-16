Михайличенко дал первый комментарий во главе "Динамо"

Новоиспеченный главный тренер "Динамо" дал первый комментарий как глава киевского клуба. Михайличенко пообщался с журналистами после представления нового тренерского штаба команде.

56-летний Михайличенко заявил, что работа тренера в киевском "Динамо" для него очень важна.

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Я постоянно находился в клубе. Но вернуться на пост главного тренера команды для меня очень важно. Я буду пытаться найти контакт с футболистами и сделать так, чтобы команда давала тот результат, который от нее ожидают. Это очень важно,

– цитирует нового наставника "бело-синих" Footballhub.

По словам президента "Динамо" Игоря Суркиса, обязанности спортивного директора будет исполнять Владимир Бессонов. До этого именно Михайличенко был спортивным директором киевлян.

16-го августа президент "бело-синих" представил не только нового главного тренера, но и помощников Алексея Михайличенко.

В штаб Михайличенко вошли бывшие футболисты "Динамо" Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов (тренер вратарей).

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Свой первый официальный матч на посту главного тренера "Динамо" Алексей Михайличенко проведет 24-го августа. В рамках 4-го тура чемпионата Украины киевляне дома сыграют против "Олимпика".

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