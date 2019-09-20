Михайличенко хотел покинуть "Динамо" после двух ничьих

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не принял отставку главного тренера киевского клуба Алексея Михайличенко.

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас заявил, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко хотел уйти в отставку после двух подряд ничьих с "Олимпиком" (1:1) и "Зари" (2:2), однако президент киевского клуба Игорь Суркис отказался ее принимать.

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Кроме того, по информации Бурбаса, кто-то действительно предлагал Суркису пригласить на пост главного тренера "Динамо" Олега Кононова, который сейчас возглавляет московский "Спартак".

Рад за Михайличенко. Он заслужил победу своей преданностью работе, в которой очень важным моментом является доверие. Его коуч получил от президента в трудный момент, когда после двух стартовых ничьих были мысли об отставке. Ее Суркис не принял, сказал продолжать. Верю, не зря. А Кононова действительно президенту "Динамо" предлагали. Бесполезно. Суркис — это уже взвешенный в своих решениях человек, оценивающий все риски приглашения патриота совсем недружественной нам страны. Белорусу здесь не простили бы знаменитой футболки и публичного прислуживанию явному недругу Украины,

— написал Бурбас в Twitter.

Тішусь за Михайличенка. Він заслужив на перемогу своєю відданістю роботі, в якій дуже важливим моментом є довіра. Її коуч отримав від президента у скрутний момент, коли після двох стартових нічиїх були думки про відставку. Її Суркіс не прийняв, сказав продовжувати. Вірю, недарма. — Igor Burbas (@iburbas) 20 сентября 2019 г.

Спорт 24 писал, что 19 сентября "Динамо" одержало первую победу под руководством Алексея Михайличенко — киевская команда в матче первого тура группового этапа Лиги Европы одолела "Мальме" (1:0).