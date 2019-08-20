Михайличенко назвал футболиста, который не входит в его планы

Защитник "Динамо" Карлос Самбрано не входит в планы главного тренера киевлян Алексея Михайличенко.

Об этом сообщил журналист телеканала "2+2" Игорь Цыганык.

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Кроме перуанца, 56-летний специалист рассчитывает на всех игроков, которые не играли у Александра Хацкевича, в частности на Сидклея.

Отмечается, что перед тренером поставлена задача выиграть чемпионат Украины и попасть напрямую в Лигу чемпионов.

В связи со сменой главного тренера игроки "Динамо" лишены всех выходных, несмотря на то, что киевский клуб проведет следующий матч только 24 августа, а встреча 4-го тура УПЛ с "Мариуполем" была перенесена.

На тренерском мостике Алексей Михайличенко сменил Александра Хацкевича, который в третий раз подряд не смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Киевляне по сумме двух матчей проиграли "Брюгге".

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Алексей Александрович уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 гг. Под его руководством "бело-синие" дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Михайличенко в свое время был уволен с должности главного тренера "Динамо", поскольку проиграл в первом матче 3-го квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов "Трабзонспору". С новым тренером Йожефом Сабо киевляне одолели турецкий клуб.