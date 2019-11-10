Михайличенко назвал причину поражения "Динамо" в матче с "Шахтером"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился своими эмоциями сразу после встречи с "Шахтером".

Спорт 24 писал, что "Динамо" на выезде уступило "Шахтеру" в 14 туре УПЛ. Михайличенко назвал причину поражения "бело-синих" – кадровые проблемы.

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Игра была эмоциональной. Мы не смогли показать футбол, который хотели, из-за кадровых проблем. Это не оправдание, это констатация фактов. При таком графике, дополнительные сутки на отдых – большое преимущество. Ребята играли на пределе. При счете 0:0 создали неплохие моменты, но не смогли забить. Были за это наказаны. Во втором тайме рисковали, у "Шахтера" были прекрасные моменты для контратак. Могу сказать, что мы бились до конца.



Не сразу понял из-за чего остановили игру, не могу комментировать. Когда ты очень сосредоточен на игре, не просто следить за другими вещами,

– заявил наставник в комментарии телеканалу "Футбол".

"Шахтер" одержал важные 3 очка и оторвался от "Динамо" в турнирной таблице УПЛ. Команда Алексея Михайличенко теперь уступает "Шахтеру" 13 очков.