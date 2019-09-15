Михайличенко о поражении "Динамо": Нам не хватало мастерства, везения, уверенности

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Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко / facebook.com/fcdynamoua

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение киевлян в 7-м туре чемпионата Украины. "Динамовцы" дома проиграли черниговской "Десне".

Для Михайличенко это был третий матч на тренерском мостике "Динамо" и пока под его руководством киевляне не побеждали. Столичный клуб поделил очки с "Олимпиком" и "Зарей", а теперь проиграл "Десне".

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Михайличенко на пресконференции заявил, что разочарован не игрой "Динамо", а результатом и ошибками.

Говоря об ошибках, прежде всего, нужно вспомнить второй пропущенный мяч, который психологически немного подкосил некоторых наших футболистов. Были потрачены некоторые усилия, чтобы исправить ситуацию, и я благодарен ребятам, что они не перестали играть, все равно пытались добиться хорошего результата, верили в победу, боролись до конца, играли. Но любые усилия, не подтвержденные голами, приводят к тому, что игра забудется, а счет останется. Это самое важное,
– цитирует Михайличенко dynamo.kiev.ua.

Также, по словам тренера "Динамо", команде не хватало мастерства, везения и уверенности во время создания голевых моментов.

Очень неприятный отрезок времени для меня и для команды. В трех матчах мы потеряли очень много очков. Очень много! Если относительно двух первых поединков можно было списать на то, что мы в тот период более тесно знакомились друг с другом, то сегодня несколько ошибок перечеркнули огромный объем работы, проделанной командой. Сегодня были хорошие скорости, много хороших конструктивных атак, но при создании голевых моментов нам не хватало мастерства, везения, уверенности,
– резюмировал наставник "бело-синих".

Михайличенко добавил, что после неудачных результатов команда теряет веру в себя. "Сейчас моя главная задача – вернуть эту веру футболистов в свои силы, в себя. Они умеют играть в футбол и умеют выигрывать. Но что-то им пока мешает. На это влияют многие нюансы, много изменений".

В конце концов, Михайличенко отметил, что на команду могла повлиять пауза на матчи национальных сборных.

После шести матчей в чемпионате Украины "Динамо" набрало только 8 очков. Отставание от "Шахтера", который лидирует, уже 13 очков. Впрочем, "Динамо" имеет игру в запасе. Следующую игру киевляни проведут 19-го сентября против "Мальме" в Лиге Европы.

 

 

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Теги: Новости Спорта Алексей Михайличенко УПЛ ФК Десна Динамо Спорт Футбол
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