Михайличенко обратился к болельщикам "Динамо" с важным сообщением: видео

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко на клубном канале в Youtube обратился к болельщикам команды с просьбой о поддержке в матче с "Олимпиком".

Новый наставник киевского гранда напомнил о единстве клуба и его болельщиков.

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Сейчас непростое время для нашего "Динамо". Но мы всегда были и будем сильны единством, верой друг в друга. Только вместе мы можем достичь результата.

Следующий наш матч – с "Олимпиком". И нам очень важны ваши внимание и поддержка. Приходите на стадион,

– сказал Михайличенко.

На тренерском мостике Алексей Михайличенко сменил Александра Хацкевича, который в третий раз подряд не смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Киевляне по сумме двух матчей проиграли "Брюгге".

Напомним, матч пятого тура УПЛ между "Динамо" и "Олимпиком" состоится 24 августа в 19:30 по киевскому времени. Это будет дебютная игра Алексея Михайличенко после возвращения на тренерский мостик киевлян.