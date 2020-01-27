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Михайличенко прокомментировал низкую результативность нападающих "Динамо"

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Алексей Михайличенко / ФК "Динамо"

Наставник "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал победу своих подопечных в контрольном матче на сборе в турецком Белеке, где киевляне со счетом 3:0 обыграли белорусское "Динамо-Брест".

Михайличенко заявил, что ждет результативной игры от Франа Соля, но остался доволен тем, что забивают разные футболисты.

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Ибра, если можно так сказать, еще присматривается. Это была первая игра, когда мы смогли его использовать на позиции центрального форварда. Предполагаем, что здесь он будет играть и дальше, но раньше ситуация диктовала условия, когда ему нужно было сыграть с краю. Видно, что Ибра очень старается, сегодня у него было несколько хороших моментов, в которых он хорошо открывался и удачно цеплялся за мяч.

Что касается Франа Соля, ему чего-то немного не хватает, и это было видно сегодня, когда у него было несколько моментов, в которых он сам мог забить. Но он также работает, старается, и активно участвует в командной игре. Ждем от него тоже результативности,
– цитирует Михайличенко официальный сайт "Динамо".

Киевское "Динамо" разгромило "Динамо-Брест" благодаря дублю Иосифа Пиварича и голу Миккеля Дуэлунда.

Ранее на сборе "бело-синие" уже сыграли вничью с "Легией" (1: 1), обыграли "Нефтчи" (2:1)
Разгромили "Вардар" (0:4) и уступили "Хайдук" (0:1).

28 января "Динамо" сыграет с "Кайратом", после чего вернется в Киев. 2 февраля "бело-синие" отправятся на второй сбор в Турцию.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Динамо Спорт Алексей Михайличенко
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