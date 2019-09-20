Михайличенко расплакался после гола "Динамо" в матче против "Мальме": видео

Киевское "Динамо" прервало свою серию из шести матчей без побед, обыграв шведский "Мальме" в Лиге Европы. Главный тренер киевлян не смог сдержать эмоций.

Единственный гол в матче, который и принес победу "Динамо", был забит в конце игры. На 84-й минуте отличился Буяльский.

Как это было: "Динамо" минимально победило "Мальме" в матче Лиги Европы

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко аж расплакался от этого. Тренер позволил волю эмоциям после забитого гола.

Видео слез Михайличенко после гола "Динамо"