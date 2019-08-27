Михайличенко устроил в "Динамо" военный лагерь, – журналист
Киевское "Динамо" недавно сменило главного тренера и уже успело провести первый матч под руководством Алексея Михайличенко.
Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о первых тренировках "Динамо" при Михайличенко.
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Это был сбор. Одни информаторы говорят, что Михайличенко устроил военный лагерь: люди бегали с рюкзаками по пересеченной местности.
По словам второго информатора, каждый день были двухразовые занятия. То есть это была попытка подтянуть физическое состояние футболистов, якобы оно было на нуле,
– заявил журналист.
На тренерском мостике Алексей Михайличенко сменил Александра Хацкевича, который в третий раз подряд не смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Киевляне по сумме двух матчей проиграли "Брюгге".
24 августа на НСК "Олимпийский" столичное "Динамо" и донецкий "Олимпик" разошлись миром 1:1 в дебютной игре под руководством Алексея Михайличенко.