Михайличенко устроил в "Динамо" военный лагерь, – журналист

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Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко / Фото из открытых источников

Киевское "Динамо" недавно сменило главного тренера и уже успело провести первый матч под руководством Алексея Михайличенко.

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о первых тренировках "Динамо" при Михайличенко.

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Это был сбор. Одни информаторы говорят, что Михайличенко устроил военный лагерь: люди бегали с рюкзаками по пересеченной местности.

По словам второго информатора, каждый день были двухразовые занятия. То есть это была попытка подтянуть физическое состояние футболистов, якобы оно было на нуле,
– заявил журналист.

На тренерском мостике Алексей Михайличенко сменил Александра Хацкевича, который в третий раз подряд не смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Киевляне по сумме двух матчей проиграли "Брюгге".

24 августа на НСК "Олимпийский" столичное "Динамо" и донецкий "Олимпик" разошлись миром 1:1 в дебютной игре под руководством Алексея Михайличенко.

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Теги: Футбол Спорт Динамо Алексей Михайличенко
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