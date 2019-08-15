Михайличенко возглавил "Динамо": кто вошел в его тренерский штаб

Киевское "Динамо" может возглавить Алексей Михайличенко. Пока же он занимает должность спортивного директора.

О том, что Михайличенко возглавил "Динамо", сообщает журналист Кирилл Крыжановский. Срок соглашения – два года и еще один по согласию сторон.

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Роль ассистента нового главного тренера получил бывший форвард "Динамо" Вадим Евтушенко, а также тренер вратарей Михаил Михайлов, который входил в штаб Александра Хацкевича.

Кроме того, Михайличенко предложено рассмотреть возможность работы с испанским специалистом Висенте Гомесом, который тоже работал в штабе Хацкевича. Но пока в отношении этого тренера никакое решение не принято.

Евтушенко уже работал с Михайличенко в сборной Украины, будучи его ассистентом в 2008-09 годах. Последним тренерским местом работы специалиста был "Черкасский Днепр" в 2016-17 годах. После того был экспертом на телеканалах "Футбол 1/2".

Михайлов входил в штаб Михайличенко, когда тот возглавлял "Динамо" в 2002-04 годах.