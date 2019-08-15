Михайличенко встряхнет всех так, что мало не покажется, – директор школы "Динамо"

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Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко / ФК "Динамо"

Директор школы киевского "Динамо" Александр Ищенко прокомментировал изменения на тренерском мостике первой команды.

Спорт 24 писал, что 15 августа Алексей Михайличенко возглавил киевский клуб. Михайличенко давно работает в структуре "бело-синих" и уже возглавлял главную команду.

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Михайличенко человек, который и себя привык держать в тонусе, посмотрите по играм за ветеранов – как он выглядит, это же показатель, и других. Так что встряхнет всех так, что мало не покажется (смеется). Так что давайте просто пожелаем ему успеха,
– сказал Александр Ищенко в интервью "Сегодня".

На тренерском мостике Михайличенко сменил Александра Хацкевича, который в третий раз подряд не смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов.

Что интересно, Михайличенко свое время был уволен с поста главного тренера "Динамо", поскольку проиграл в первом матче 3-го квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов "Трабзонспор". С новым тренером Йожефом Сабо киевляне одолели турецкий клуб.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо Алексей Михайличенко
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