Михайлюк набрал 13 очков за "Детройт", но стал худшим по ключевому показателю: видео

Украинец Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе "Детройта" на матч против "Оклахома-Сити". Но команда украинца уступила в домашней игре.

Михайлюк в этом матче набрал лишь 13 очков. Он девять раз попытался забросить трехочковые, но только три попытки оказались удачными. Также в свой актив он записал 4 передачи и один подбор.

К слову: Эффектный данк украинца Леня попал в топ-10 моментов НБА: видео

Однако по показателю РЕ (количество набранных командой очков во время пребывания игрока на площадке) Михайлюк стал худшим в матче – -13.

Стоит отметить, что незадолго до конца матча "Детройт" даже был впереди на одно очко, но финальный отрезок игры лучше удался гостям, которые набрали 8 очков подряд.

Детройт – Оклахома-Сити 107:114 (32:38, 32:31, 18:28, 25:20)